SMI fester erwartet -- DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen mit Verlusten

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt wird vor dem Wochenende fester erwartet

Der SMI präsentiert sich vorbörslich in Grün.

Die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI waren am Vortag der Tendenz des Leitindex gefolgt. Während der SPI den Handel mit minimalen Verlusten von 0,06 Prozent bei 18'674,10 Punkten beendete, verabschiedete sich der SLI mit einem Minus von 0,42 Prozent bei 2'143,62 Zählern aus dem Handel.

Aktienanleger sehen sich aber unverändert mit der Frage konfrontiert, inwieweit die rasanten Fortschritte bei KI die bisherigen und traditionellen Geschäftsmodelle untergraben könnten. Für Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank, ist der Hauptgrund für die aktuellen Sorgen, dass KI bestehende Softwarelösungen ersetze. Der wichtigste Termin des Tages sind die US-Verbraucherpreise. Nachdem starke US-Arbeitsmarktdaten am Mittwoch die Hoffnung auf baldige US-Zinssenkungen bereits gedämpft haben, werden die Inflationsdaten über die Richtung der nächsten Wochen entscheiden.

DEUTSCHLAND

Nach den Kapriolen vom Vortag dürfte der DAX am Freitag wieder etwas zulegen.

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf grünem Terrain.

Beim DAX müssen die Anleger am Freitag trotz leichter Gewinne wohl von unten auf die 25'000-Punkte-Marke schauen. Mit einem leicht positiven Start dürfte der Leitindex zunächst auf etwas Abstand zur Tausendermarke bleiben, nachdem der Sprung über diese am Vortag erneut gescheitert war.

Laut der Helaba würde aus technischer Sicht erst ein nachhaltiger Anstieg über die 25'000 Punkte den Weg zur Bestmarke von knapp 25'508 Punkten frei machen. Auf dem Weg dahin hatte das Hoch seit Mitte Januar am Donnerstag nicht lange gewährt, da die Gewinne nach dem US-Handelsstart wieder abgegeben wurden. Einmal mehr griffen KI-Sorgen im New Yorker Handel auf viele Branchen durch.

Am Freitag dürfte nun viel daran liegen, was die am Nachmittag anstehenden Inflationszahlen aus den USA mit sich bringen. Diese sind von besonderer Bedeutung für den Spielraum der Notenbank Fed, um die Zinsen weiter zu senken. Infolge unterschiedlicher Wirtschaftsdaten hatten schwankende Zinssenkungserwartungen zuletzt zur Unruhe an den Börsen beigetragen. Laut der Helaba war die Inflation zuletzt zu hoch, doch mit den Januarzahlen zeichne sich eine Entspannung ab.

WALL STREET

An der Wall Street dominierten am Donnerstag die Bären.

Der Dow Jones gab 1,34 Prozent auf 49'452,12 Punkte nach.

Der NASDAQ Composite rutschte daneben um 2,03 Prozent auf 22'597,15 Zähler ab.

Zuletzt hat sich gezeigt, dass der Einsatz von KI auch traditionelle Geschäftsmodelle in vielen Branchen gefährden kann. Entsprechend hoch war derzeit die Unsicherheit unter den Anlegern.

Marktstrategin Beata Manthey von der Bank Citigroup sagte: "Dies ist ein Jahr mit einem bullischen, aber auch einem sehr volatilen Aktienmarkt." Derzeit konzentrierten sich die Anleger auf die Verlierer beim Thema Künstliche Intelligenz. Aber es gelte auch, herausfinden, wer die neuen Gewinner sein werden.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Börsen präsentieren sich am Freitag in Rot.

Der Nikkei 225 in Tokio verliert gegen 07:00 MEZ 1,24 Prozent auf 56'925,49 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,87 Prozent tiefer bei 4'097,91 Zählern.

In Hongkong fällt der Hang Seng um 2,08 Prozent auf 26'471,60 Einheiten.

Zuletzt hatten die soliden US-Arbeitsmarktdaten hatten Zinshoffnungen gedämpft. "Die Geldpolitik in den USA scheint ihren neutralen Zustand erreicht zu haben, in dem sie weder zu locker ist, um den Arbeitsmarkt zusätzlich zu befeuern, noch restriktiv genug, um die Inflation spürbar nach unten zu drücken", betonte Jochen Stanzl, Marktanalyst der Consorsbank. "Der Fed unter Kevin Warsh dürften die Argumente fehlen, um die von US-Präsident Trump gewünschten schnellen Zinssenkungen tatsächlich in die Tat umzusetzen."

Die Auswirkungen auf die Zinsprognosen waren deutlich. "Entsprechend schoben die Märkte ihre Erwartungen hinsichtlich der nächsten Zinssenkung der Fed von Juni auf Juli und reduzierten ihre Zinssenkungserwartungen bis Ende des Jahres", so Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires