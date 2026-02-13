Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’626 0.7%  SPI 18’763 0.5%  Dow 49’501 0.1%  DAX 24’915 0.3%  Euro 0.9122 -0.1%  EStoxx50 5’985 -0.4%  Gold 5’043 2.5%  Bitcoin 52’928 3.9%  Dollar 0.7677 -0.2%  Öl 67.7 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Lonza1384101Novartis1200526Rheinmetall345850NVIDIA994529Swiss Re12688156Holcim1221405Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Kontroverse um Palantir-Aktie: CEO Karp verteidigt ICE-Zusammenarbeit und US-Behördenprojekte
KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
DeepSeek-Affäre: NVIDIA-Aktie rückt in den Fokus des US-Kongresses
Goldman Sachs-Aktie wenig bewegt: Chefjuristin geht nach Epstein-Verbindung
Facebook-Konzern Meta erwägt Gesichtserkennung in seinen Brillen
Suche...
eToro entdecken
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools Invertiert
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner JPY/USD
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

Invertiert

JPY/USD

Devisen im Blick 13.02.2026 23:08:00

So bewegen sich Dollar, Franken und Euro vor dem Wochenende

So bewegen sich Dollar, Franken und Euro vor dem Wochenende

Die mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten haben am Freitag an den Devisenmärkten keine allzu grossen Spuren hinterlassen.

Die Daten fielen etwas unter den Erwartungen aus und setzten damit den Dollar leicht unter Druck.

Der Franken wurde insgesamt etwas stärker. Das USD/CHF-Paar notierte am Abend bei 0,7684 nach 0,7702 am frühen Morgen. Für das EUR/CHF-Paar wurde am Abend 0,9117 nach 0,9133 bezahlt . Für EUR/USD errechnet sich daraus kaum veränderte 1,1865 nach 1,1858.

Anzeige

Dollar und andere Devisen mit Hebel via CFD handeln (long und short)

Handeln Sie Währungspaare wie Dollar mit Hebel bei Plus500 und partizipieren Sie an steigenden wie fallenden Notierungen.

CFD-Service. Ihr Kapital unterliegt einem Risiko.
Jetzt informieren

Die Jahresteuerung in den USA sank im Januar deutlich auf 2,4 Prozent von 2,7 Prozent im Dezember, erwartet worden war ein Rückgang lediglich auf 2,5 Prozent. Das grösste Phänomen sei, dass bislang von den US-Zöllen kein nennenswerter Inflationsdruck ausgehe, meinte ein Ökonom. Für die US-Notenbank sei die Inflation aber dennoch weiterhin zu hoch: Entsprechend gebe es wohl keinen Handlungszwang für das Fed. Die Jahresteuerung in der Schweiz verharrte derweil bei +0,1 Prozent.

Die Wirkung der Daten habe sich wohl in Grenzen gehalten, da immer noch viele Ökonomen keine schnellen Leitzinssenkungen durch das Fed erwarten. Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, verwies auf die robuste US-Wirtschaft. "Da gleichzeitig die Inflationsrate noch über dem Fed-Ziel von zwei Prozent liegt, besteht also keine Notwendigkeit für die US-Währungshüter, rasch handeln zu müssen."

Zürich (awp)

Weitere Links:

Krypto-Märkte vor neuem Boom? Analysten sehen 2026 starke Mittelzuflüsse bei Bitcoin, Ethereum & Co.

Bildquelle: Capture Light / Shutterstock.com
Partner-Image

Top-Rankings

KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 07/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 07/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

USD/JPY 152.7345 0.0055
0.00

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
KW 7: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Overweight für Heidelberg Materials-Aktie nach Barclays Capital-Analyse
Nach dem Absturz: Gold, Silber und Bitcoin als Einstiegschance?
BioNTech-Aktie überzeugt 2026 bislang - Analysten erwarten zusätzliche Impulse
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zieht am Vormittag an
Sanofi-Aktie in Rot: Scheidende Merck-Chefin wechselt an die Spitze des Pharmakonzerns
Amazon-Aktie folgt Microsoft: Nächster Big-Tech-Wert im Bärenmarkt
SMI schliesslich tiefer -- DAX geht wenig bewegt in den Feierabend -- US-Börsen mit Verlusten -- Asiens Börsen letztlich uneins
DAX 40-Wert Siemens Healthineers-Aktie: So viel Verlust hätte ein Siemens Healthineers-Investment von vor einem Jahr eingebracht

finanzen.net News

Datum Titel
22:32 Trump zu Ukraine-Verhandlungen: Selenskyj muss sich bewegen
22:32 ROUNDUP: Bankschließfächer in Niedersachsen aufgebrochen
22:31 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Erholungsversuch gescheitert
22:43 BVB-Aktie: Dortmund bleibt Bayern nach Kantersieg auf den Fersen
22:21 Aktien New York Schluss: Erholungsversuch gescheitert
22:12 Selenskyj lehnt Rückzug aus dem Donbass ab
21:44 Auch mit Atomwaffen: Macron will Europa zu geopolitischer Macht machen
20:53 Devisen: US-Inflationsdaten bewegen Eurokurs nicht nachhaltig
20:29 ROUNDUP: USA schicken weiteren Flugzeugträger nach Nahost
20:24 'Blockiertes Land': Klingbeil dringt auf Reform-Kompromisse