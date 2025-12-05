S&P 500 998434 / US78378X1072
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Trading-Depot
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|
05.12.2025 17:00:36
Aktien New York: Gewinne - Zinshoffnung bleibt nach Preisdaten
NEW YORK (awp international) - Nach der jüngsten Atempause in der Erholungsrally ist es am Freitag an den US-Börsen wieder nach oben gegangen. Anleger blieben mutig vor der Sitzung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche, für die mit einer Zinssenkung gerechnet wird. Sie richteten zum Wochenschluss nochmals ihre Blicke auf Wirtschaftsdaten.
Neben Daten zur Verbraucherstimmung galt das Interesse eine halbe Stunde nach dem Börsenauftakt dem PCE-Kerndeflator, der mit aktuellen Konsumdaten vermeldet wurde und für die Fed ein wichtiges Preismass darstellt. Er erfüllte die Erwartungen und blieb damit in ersten Reaktionen ohne grössere Auswirkungen.
Nach etwas mehr als einer Handelsstunde festigte der Dow Jones Industrial sein Dreiwochenhoch, indem er um fast ein halbes Prozent Prozent auf 48.066 Zähler stieg. Das Rekordhoch vom November bei etwas über 48.430 Punkten rückt damit wieder in greifbare Nähe.
Für den marktbreiten S&P 500 ging es auch um gut ein halbes Prozent auf 6.894 Zähler hoch, während der technologielastige Nasdaq 100 mit 25.807 Punkten auf ein überdurchschnittliches Plus von 0,9 Prozent kam. Auch diese beiden Indizes nähern sich wieder ihren Rekorden.
Auf Unternehmensseite machte vor dem Wochenende das Übernahmerennen um das Hollywood-Urgestein Warner Bros. Discovery Schlagzeilen. Gewonnen hat es der Streaminganbieter Netflix , der 27,75 Dollar je Aktie bietet - den Löwenanteil in bar und einen kleinen Teil in eigenen Aktien. Laut der DZ Bank zahlt Netflix einen hohen Preis, doch nach schwächerem Start schafften es die Aktien des Bieters mit 0,6 Prozent ins Plus. Die Warner-Aktien zogen um 3,4 Prozent auf 25,39 Euro an, blieben damit aber wegen kartellrechtlicher Bedenken deutlich unter dem Angebotspreis.
Es herrschte allgemein gute Stimmung bei vielen Werten aus dem Technologiesektor, wobei Salesforce mit einem weiteren Anstieg um 4,1 Prozent positiv auffielen. Am Vortag hatte es zunächst etwas gedauert, bis die Resultate des SAP -Konkurrenten gut angekommen waren. Daran knüpften die Papiere nun an und testeten ihre 200-Tage-Linie. In deren Überschreiten würden viele Anleger ein positives Chartsignal sehen.
Nicht anschliessen konnten sich diesem Sektorumfeld aber die Aktien von Hewlett Packard Enterprise , die gut ein halbes Prozent an Wert verloren. Immerhin fiel das Minus damit aber deutlich geringer aus, als es sich vorbörslich noch angebahnt hatte. Der IT-Konzern hatte für das laufende Quartal enttäuschende Umsatzzahlen für sein Geschäft mit KI-Servern in Aussicht gestellt.
Bei den Nebenwerten gab es nach Quartalszahlen einige Ausreisser nach oben und nach unten. Vor allem galt dies für den Dessoushersteller Victoria's Secret , dessen Papiere von starken Umsätzen und erhöhten Zielsetzungen mit 17 Prozent nach oben gehievt wurden auf das höchste Niveau seit 2022. Beim Kosmetikkonzern Ulta Beauty reichte der Kurssprung um 14 Prozent wegen eines angehobenen Ausblicks gar für ein Rekordhoch.
Ein negativer Ausreisser waren die Aktien von Docusign , die um fast sieben Prozent absackten und zeitweise ein Tief seit mehr als einem Jahr erreichten. Das Unternehmen bietet eine cloudbasierte Plattform zum elektronischen Signieren von Dokumenten an und blickt auf ein starkes drittes Quartal zurück. Beim Ausblick hatten die anspruchsvollen Anleger aber offenbar mehr erwartet.
Noch stärker war der Abschlag bei SentinelOne mit fast elf Prozent. Bei dem Spezialisten für Cybersicherheit wurden gute Zahlen überlagert von einer mauen Quartalsprognose und dem Abschied des Finanzchefs, der die Anleger etwas beunruhigte./tih/me
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|6’876.27
|0.28%
Börse aktuell - Live TickerFokus auf Notenbanken: SMI freundlich -- DAX im Plus über 24'000 Punkte-Marke -- Wall Street fester -- Chinas Börsen letztlich höher - Verluste in Japan
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Freitag leicht aufwärts, während auch der deutsche Leitindex höher steht. Die US-Börsen tendieren zu leichten Gewinnen. Die asiatischen Aktienmärkte entwickelten sich zum Wochenausklang unterschiedlich.