Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’937 0.3%  SPI 17’770 0.2%  Dow 48’006 0.3%  DAX 24’062 0.8%  Euro 0.9369 0.1%  EStoxx50 5’735 0.3%  Gold 4’239 0.7%  Bitcoin 72’949 -1.5%  Dollar 0.8046 0.1%  Öl 63.9 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Novartis1200526Idorsia36346343ABB1222171Zurich Insurance1107539
Top News
HPE-Aktie reagiert kaum: Verbesserungen bei Umsatz und Gewinn treffen auf enttäuschenden Ausblick
Intel-Aktie mit Unsicherheiten: Strategiewende irritiert Anleger
Netflix kauft Warner Bros: Milliardenübernahme bringt Studios und HBO unter ein Dach - Aktie fällt
D-Wave-Aktie sackt nach Rally ab: Was Anleger wissen müssen
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Suche...
eToro entdecken

S&P 500 998434 / US78378X1072

6’875.52
Pkt
18.40
Pkt
0.27 %
17:10:33
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden Trading-Depot
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

05.12.2025 17:00:36

Aktien New York: Gewinne - Zinshoffnung bleibt nach Preisdaten

NEW YORK (awp international) - Nach der jüngsten Atempause in der Erholungsrally ist es am Freitag an den US-Börsen wieder nach oben gegangen. Anleger blieben mutig vor der Sitzung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche, für die mit einer Zinssenkung gerechnet wird. Sie richteten zum Wochenschluss nochmals ihre Blicke auf Wirtschaftsdaten.

Neben Daten zur Verbraucherstimmung galt das Interesse eine halbe Stunde nach dem Börsenauftakt dem PCE-Kerndeflator, der mit aktuellen Konsumdaten vermeldet wurde und für die Fed ein wichtiges Preismass darstellt. Er erfüllte die Erwartungen und blieb damit in ersten Reaktionen ohne grössere Auswirkungen.

Nach etwas mehr als einer Handelsstunde festigte der Dow Jones Industrial sein Dreiwochenhoch, indem er um fast ein halbes Prozent Prozent auf 48.066 Zähler stieg. Das Rekordhoch vom November bei etwas über 48.430 Punkten rückt damit wieder in greifbare Nähe.

Für den marktbreiten S&P 500 ging es auch um gut ein halbes Prozent auf 6.894 Zähler hoch, während der technologielastige Nasdaq 100 mit 25.807 Punkten auf ein überdurchschnittliches Plus von 0,9 Prozent kam. Auch diese beiden Indizes nähern sich wieder ihren Rekorden.

Auf Unternehmensseite machte vor dem Wochenende das Übernahmerennen um das Hollywood-Urgestein Warner Bros. Discovery Schlagzeilen. Gewonnen hat es der Streaminganbieter Netflix , der 27,75 Dollar je Aktie bietet - den Löwenanteil in bar und einen kleinen Teil in eigenen Aktien. Laut der DZ Bank zahlt Netflix einen hohen Preis, doch nach schwächerem Start schafften es die Aktien des Bieters mit 0,6 Prozent ins Plus. Die Warner-Aktien zogen um 3,4 Prozent auf 25,39 Euro an, blieben damit aber wegen kartellrechtlicher Bedenken deutlich unter dem Angebotspreis.

Es herrschte allgemein gute Stimmung bei vielen Werten aus dem Technologiesektor, wobei Salesforce mit einem weiteren Anstieg um 4,1 Prozent positiv auffielen. Am Vortag hatte es zunächst etwas gedauert, bis die Resultate des SAP -Konkurrenten gut angekommen waren. Daran knüpften die Papiere nun an und testeten ihre 200-Tage-Linie. In deren Überschreiten würden viele Anleger ein positives Chartsignal sehen.

Nicht anschliessen konnten sich diesem Sektorumfeld aber die Aktien von Hewlett Packard Enterprise , die gut ein halbes Prozent an Wert verloren. Immerhin fiel das Minus damit aber deutlich geringer aus, als es sich vorbörslich noch angebahnt hatte. Der IT-Konzern hatte für das laufende Quartal enttäuschende Umsatzzahlen für sein Geschäft mit KI-Servern in Aussicht gestellt.

Bei den Nebenwerten gab es nach Quartalszahlen einige Ausreisser nach oben und nach unten. Vor allem galt dies für den Dessoushersteller Victoria's Secret , dessen Papiere von starken Umsätzen und erhöhten Zielsetzungen mit 17 Prozent nach oben gehievt wurden auf das höchste Niveau seit 2022. Beim Kosmetikkonzern Ulta Beauty reichte der Kurssprung um 14 Prozent wegen eines angehobenen Ausblicks gar für ein Rekordhoch.

Ein negativer Ausreisser waren die Aktien von Docusign , die um fast sieben Prozent absackten und zeitweise ein Tief seit mehr als einem Jahr erreichten. Das Unternehmen bietet eine cloudbasierte Plattform zum elektronischen Signieren von Dokumenten an und blickt auf ein starkes drittes Quartal zurück. Beim Ausblick hatten die anspruchsvollen Anleger aber offenbar mehr erwartet.

Noch stärker war der Abschlag bei SentinelOne mit fast elf Prozent. Bei dem Spezialisten für Cybersicherheit wurden gute Zahlen überlagert von einer mauen Quartalsprognose und dem Abschied des Finanzchefs, der die Anleger etwas beunruhigte./tih/me

Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

09:57 Träumen weiter erlaubt
07:01 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Werden die Impulse bestätigt?
04.12.25 Sprint Zertifikate mit Cap auf ausgewählte KI-Aktien
04.12.25 Julius Bär: 18.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf ams-OSRAM AG
03.12.25 Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
02.12.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.70% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Logitech, Nestlé
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 12’937.12 05.12.2025 16:53:35
Long 10’695.22 8.60 3SSMJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Dieser ETF schlägt den S&P 500 - und könnte einer der grössten Gewinner des KI-Booms werden
Amazon Aktie News: Amazon präsentiert sich am Nachmittag stärker
Swiss Re-Aktie klar tiefer: Gewinnziel enttäuscht trotz Erhöhung - Neues Aktienrückkaufprogramm geplant
Pershing Square Capital: Wie Bill Ackmans Hedgefonds im dritten Quartal 2025 investiert hat
NVIDIA-Aktie im Blick: CEO Huang und Trump sprachen über mögliche Beschränkungen für KI-Chips
Vulcan Energy-Aktie dennoch leichter: Kapitalerhöhung bringt Milliarden für Zero-Carbon-Lithium
Bayer-Aktie im Minus: 2a-Studie mit Nierenmedikament soll starten
Leonteq-Aktie nach Gewinnwarnung mit Kursrutsch: 2025 wird Verlust im tiefen zweistelligen Millionenbereich erwartet
BP-Aktie unter Druck: Offenbar läuft Verhandlung über Milliardenverkauf von Castrol an Stonepeak
ABB-Aktie springt an: Technologiekonzern beteiligt sich an Spezialisten für Kühlsysteme von Rechenzentren

Top-Rankings

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
Aktien Empfehlungen KW 25/49: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 25/49. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Maxx-Studio / Shutterstock.com
Strategie von Ken Fisher: Diese Aktien befanden sich im dritten Quartal 2025 im Depot von Fisher Asset Management
Das dritte Quartal hat Investor Ken Fisher genutzt, um seine Aktienbeteiligungen auf breiter Fro ...
Bildquelle: IIstudio / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
S&P 500 6’876.27 0.28%

finanzen.net News

Datum Titel
17:08 WDH: Krankenkassen mit Plus - aber Ausgaben steigen
17:05 Krankenkassen mit Plus - aber Ausgaben steigen
17:04 dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 05.12.2025 - 17.00 Uhr
17:02 ROUNDUP/Aktien New York: Gewinne - Zinshoffnung bleibt nach Preisdaten
16:57 USA: Konsumausgaben und Einkommen steigen etwas stärker als erwartet
16:54 Transatlantik-Koordinator weist US-Einmischung zurück
16:47 WDH/GESAMT-ROUNDUP/Rentenbeschluss: Mehr Geld für die Senioren
16:38 ROUNDUP 2: Streaming erobert Hollywood - Netflix will Warner Bros. übernehmen
16:30 USA: Michigan-Konsumklima hellt sich stärker als erwartet auf
16:19 ROUNDUP: Urteil: Eurowings-Werbung zu CO2-Zahlung führt in die Irre