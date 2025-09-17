S&P 500 998434 / US78378X1072
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Trading-Depot
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|
17.09.2025 16:30:36
Aktien New York: Anleger halten sich vor US-Zinsentscheid zurück
NEW YORK (awp international) - Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben sich die US-Börsen am Mittwoch wenig bewegt. Während die wichtigsten Technologie-Indizes und der marktbreite S&P 500 ihre Rekordjagd unterbrachen, verzeichnete der zuletzt etwas ins Hintertreffen geratene Dow Jones Industrial moderate Gewinne.
Der Dow stieg um 0,45 Prozent auf 45.964 Punkte und näherte sich damit seinem erst am Donnerstag erreichten Höchststand. Für den S&P 500 ging es hingegen um 0,11 Prozent auf 6.600 Punkte nach unten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,27 Prozent auf 24.208 Punkte,
"Eine Zinssenkung ist praktisch beschlossene Sache", kommentierte Benoit Anne, Anleiheexperte bei MFS Investment Management. Mit Blick nach vorn drohe aber eine Enttäuschung, denn von Fed-Chef Jerome Powell sei keine Kommunikation der zukünftigen geldpolitischen Absichten zu erwarten. Datenabhängigkeit und Prognosen seien nicht gut miteinander vereinbar, ergänzte Anne. Nachdem die Anleger bereits eine erhebliche Lockerung eingepreist hätten, sei der Spielraum für eine Überraschung gross./la/jha/
3 Knaller-Aktien 📈im BX Musterportfolio: Swiss Life, Quanta Services, Parker-Hannifin mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt:
✅ Swiss Life Holding
✅ Quanta Services Inc
✅ Parker-hannifin Corp
Pünktlich zum Börsenstart diskutieren Investment-Stratege François Bloch und Börsen-Experte David Kunz oder Olivia Hähnel über ausgewählte Top-Aktienwerte aus dem BX Musterportfolio.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|6’600.19
|-0.10%
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid steht an: SMI wieder über 12'000 Punkten -- DAX in Grün -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich an einem ruhigen Handelstag schwächer. Der deutsche Markt zeigt sich nach dem Kursrutsch vom Vortag mit positiver Tendenz. Die US-Börsen finden keine gemeinsame Richtung. In Fernost gab es am Mittwoch keine einheitliche Richtung.
finanzen.net News
|Datum
|Titel
|
{{ARTIKEL.NEWS.HEAD.DATUM | date : "HH:mm" }}
|{{ARTIKEL.NEWS.BODY.TITEL}}