Aktien Frankfurt Schluss: Dax legt am Feiertag Verschnaufpause ein

FRANKFURT (awp international) - Der Dax hat nach der jüngsten Klettertour am Tag der Deutschen Einheit eine Verschnaufpause eingelegt. Dank eines freundlichen Starts überwand er zunächst zwar die Charthürde von 24.500 Punkten, an der es am Vortag nicht mehr weitergegangen war. Doch dann verliessen ihn schnell die Kräfte. Der deutsche Leitindex verlor am Freitag letztlich 0,18 Prozent auf 24.378,80 Punkte. Er behauptete damit aber ein Wochenplus von 2,7 Prozent - das höchste seit Anfang August. Das Rekordhoch von 24.639 Punkten aus dem Juli liegt weiter in greifbarer Nähe.

Die Markteilnehmer hielten sich zurück und fokussierten sich auf die defensiven Branchen, kommentierte Finanzmarktexperte Andreas Lipkow das Marktgeschehen "Vereinzelt haben sich einige mutige Käufer für die Aktien aus den zyklischen Branchen gefunden." Davon hätten etwa die Aktien von BASF , Daimler Truck Continental und Mercedes-Benz profitiert.

Der MDax der mittelgrossen Unternehmen schloss vor dem Wochenende 0,66 Prozent höher mit 30.936,49 Punkten. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,1 Prozent hoch. Die Leitindizes in Zürich und London zogen deutlicher an. In New York erzielten die wichtigsten Börsenbarometer allesamt Bestmarken.

Dies- wie jenseits des Atlantiks spielt der US-"Shutdown" - also der teilweise Arbeitsstillstand der dortigen Regierungsbehörden wegen der fehlenden Haushaltseinigung - für die Märkte weiterhin keine grosse Rolle. Dass deshalb wichtige US-Konjunkturdaten bis auf Weiteres nicht veröffentlicht werden, verstärkt eher die Erwartung einer weiteren US-Leitzinssenkung Ende Oktober.

Aus Branchensicht blieben Stahlwerte europaweit gefragt. Analyst Tristan Gresser von der Investmentbank Exane BNP Paribas sorgte mit einem optimistischen Branchenkommentar für weiteren Auftrieb. Chinesische Stahlimporte hätten zwar ein Rekordhoch erreicht, die europäische Produktion liege am 25-Jahres-Tief und US-Zölle belasteten. Aber er wolle nicht schwarzmalen - alles andere als das, so Gresser. Denn mit ihrem protektionistischen Aktionsplan ändere die Europäische Union gerade die Spielregeln. Er geht daher "all in" im Bereich Karbonstahl.

Salzgitter stufte Gresser gleich doppelt von "Underperform" auf "Outperform" hoch. Die Aktien legten als klarer Spitzenreiter im Nebenwerte-Index SDax um 10,7 Prozent zu und erklommen den höchsten Stand seit Juli 2023. Thyssenkrupp lagen im MDax mit einem Plus von 5,5 Prozent vorn.

Die Aktien von Hochtief setzten ihre Rekordjagd fort und schlossen 2,6 Prozent fester. Zur guten Stimmung für den Baukonzern trug ein Auftrag aus den USA bei. Die Investitions- und Holdinggesellschaft Haslam Sports Group und das zu ihr gehörende American-Football-Team Cleveland Browns beauftragten ein Gemeinschaftsunternehmen von Aecom Hunt und der Hochtief-Tochter Turner mit dem Bau des ersten geschlossenen Stadions im US-Bundesstaat Ohio.

Papiere des Webhosters Ionos litten hingegen weiter unter Gewinnmitnahmen. Mit minus 3,4 Prozent waren sie klares Schlusslicht im MDax. Analystin Ines Mao von der Investmentbank Exane BNP Paribas hatte zuletzt auf die Risiken für die Branche durch KI-Konkurrenz hingewiesen./gl/he

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---