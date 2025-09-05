Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'383 1.5%  SPI 17'120 1.4%  Dow 45'621 0.8%  DAX 23'770 0.7%  Euro 0.9388 0.0%  EStoxx50 5'347 0.4%  Gold 3'553 0.2%  Bitcoin 89'937 0.9%  Dollar 0.8042 -0.1%  Öl 66.8 -0.2% 
Top News
Kuiper-Deal mit JetBlue: Amazon-Aktie klettert dank Satelliteninternet-Plänen
Newron präsentiert neue Daten zum Schizophrenie-Hoffnungsträger an Fachkongress
Idorsia-Aktie: Idorsia arbeitet mit US-Einrichtungen zur Bluthochdruckforschung zusammen
Broadcom-Aktie auf Kurs zu neuem Rekord: Zahlen über den Erwartungen - OpenAI als Kunde gewonnen
China-KI-Spezialist Cambricon auf der Überholspur - Gefahr für NVIDIA-Aktie?
DAX 40 998032 / DE0008469008

23’770.33
Pkt
175.53
Pkt
0.74 %
04.09.2025
05.09.2025 08:15:36

Aktien Frankfurt Ausblick: Dax könnte weiter zulegen - US-Jobdaten im Blick

FRANKFURT (awp international) - Der Dax dürfte am Freitag mit einem moderat positiven Handelsstart an seine Vortagserholung anknüpfen. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex eine Stunde vor der Eröffnung ein Plus von 0,4 Prozent auf 23.866 Punkte. Damit würde er nochmals einen kleinen Schritt hin zur runden 24.000-Punkte-Marke machen, nachdem er am Dienstag bis unter 23.500 Punkte abgerutscht war. Der EuroStoxx 50 , der Leitindex der Eurozone, wird am Morgen ebenfalls 0,4 Prozent im Plus erwartet.

Am Vortag paarte sich eine Beruhigung an den Anleihemärkten mit der Hoffnung, dass die Geldpolitik es richtet. Umso mehr liegt der Fokus zu Wochenschluss auf dem US-Arbeitsmarktbericht. Dieser spielt auch eine wichtige Rolle bei Entscheidungen der US-Notenbank Fed und damit, ob diese noch im September ihren Leitzins senkt.

Zeichnen die Daten das Bild eines sich verschlechternden Arbeitsmarktes, dürfte dies den Druck auf möglicherweise stärkere Zinssenkungen erhöhen. Anleger achten deshalb auch darauf, ob eine Revision der Vormonatswerte ein noch pessimistischeres Bild als bekannt zeichnet.

Laut dem Marktbeobachter Stephen Innes von SPI Asset Management ist die Zinssenkung im September nach den Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell auf der Konferenz in Jackson Hole bereits im Markt, doch das "geldpolitische Menü" biete noch Auswahl. Seiner Einschätzung nach würde ein äusserst unschöner Bericht sogar eine Zinssenkung um 0,50 Prozentpunkte zulassen.

"Auf dem US-Arbeitsmarkt fehlen Fachkräfte, und Unternehmen setzen vermehrt auf Künstliche Intelligenz, um Personal abzubauen", ergänzte Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Marktes. Bis zum US-Zinsentscheid am 17. September müsse schon ein aussergewöhnliches Ereignis eintreten, um die erwartete Leitzinssenkung noch zu verhindern. Niedrigere Zinsen wiederum lassen Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiver erscheinen.

Unter den Einzelwerten stehen hierzulande die Aktien der Sportartikelhersteller Adidas und Puma im Fokus, nachdem der US-Wettbewerber Lululemon seinen Ausblick gesenkt hatte. Die Papiere von Adidas und Puma notierten jeweils knapp ein Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Donnerstag./la/stk

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer live aus New York über den aktuellen Stand der KI-Aktien. Sind die Kurse von Nvidia, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet und Apple noch gerechtfertigt – oder stehen wir kurz vor einer Spekulationsblase?

📈 Tim analysiert die Zahlen, Investitionen und Bewertungen der grossen Tech-Konzerne und zeigt, wie viel Kapital derzeit in KI-Infrastruktur fliesst. Zudem diskutieren wir, welche Randbereiche vom KI-Boom profitieren könnten – etwa Rechenzentren, Stromversorger oder Hardwarehersteller.

Themen im Video:
🔹Die „Magnificent 7“ im Check: Meta, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, Apple
🔹Investitionen in KI: 71 Mrd. bei Meta, 120 Mrd. bei Microsoft
🔹Nvidia: Marktführer, aber extrem teuer
🔹Apple: Aufholjagd oder zu spät dran?
🔹Gefahr einer KI-Blase?
🔹Welche Alternativen bieten sich für Langfristinvestoren?
🔹Rechenzentren, Energieanbieter & Zulieferer im Fokus
🔹Wie Tim mit Rücksetzern und Seitwärtsphasen umgeht
🔹Erste Anzeichen für eine neue Superintelligenz?

👉🏽 https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Ausbruch auf neue Rekordmarken
04.09.25 Logo WHS Salesforce Aktie 2025: KI-Boom mit Agentforce – Chance oder Risiko?
04.09.25 Julius Bär: 10.75% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50% European) on AXA SA, Commerzbank AG, UniCredit SpA
04.09.25 Roche und Novartis schieben SMI wieder an
04.09.25 Marktüberblick: adidas hui – Puma pfui
04.09.25 Goldminen: Wenn Disziplin das Metall schlägt
02.09.25 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Sandoz, UBS, Zurich Insurance
21.08.25 KI Aktien – Gewinner der Digitalisierung – Wall Street Live mit Tim Schäfer
02.12.24 Jetzt ohne Trading-Gebühren regelmässig mit Vanguard ETFs sparen.
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 12’875.22 19.33 BWDSCU
Short 13’115.19 13.98 UBSIIU
Short 13’628.65 8.83 B9GSAU
SMI-Kurs: 12’383.47 04.09.2025 17:30:04
Long 11’861.76 19.95 SOKBDU
Long 11’587.61 13.82 BH8SXU
Long 11’078.14 8.83 B38SLU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

