23.12.2025 12:12:36

Aktien Europa: Wenig verändert - Novo Nordisk legen deutlich zu

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Dienstag kaum verändert. "Die Investoren ziehen sich immer weiter von dem Handelsgeschehen an den internationalen Aktienmärkten zurück und schliessen vermehrt ihre Bücher für dieses Jahr", merkte Marktexperte Andreas Lipkow zum abflauenden Handelsgeschehen an.

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone tendierte am späten Vormittag mit 5.740,72 Punkten kaum verändert. Ähnlich sah es ausserhalb des Euroraums aus: Der britische Leitindex FTSE 100 trat ebenfalls auf der Stelle. Etwas besser entwickelten sich Schweizer Aktien. Der Schweizer SMI legte um 0,58 Prozent auf 13.239,32 Punkte zu und profitierte damit von den Gewinnen der Pharmawerte.

Am Nachmittag könnte unterdessen eine Fülle an US-Daten für mehr Bewegung sorgen. Unter anderem stehen das Bruttoinlandsprodukt für das dritte Quartal und der PCE-Preisindex an. "Das bevorzugte Inflationsmass der Fed könnte die Zinsfantasie für 2026 befeuern oder dämpfen", so die Analysten des Brokers ActivTrades.

Stärkster Sektor waren die Pharmawerte. Der Kurstreiber hier hiess Novo Nordisk . Die Zulassung des Abnehmmedikaments Wegovy als Tablette in den USA liess den Wert um über sieben Prozent steigen. Mit der ersten Tablette gegen Übergewicht werden nun auch Patienten erreicht, die eine Abneigung gegen Spritzen haben. Die Zulassung könnte nach Einschätzung von Experten ein entscheidender Schritt sein, um sich in dem lukrativen und stark umkämpften Markt für sogenannte GLP1-Abnehmmittel gegen den starken US-Konkurrenten Eli Lilly zu behaupten. Die Amerikaner haben mit ihrem eigenen injizierbaren Gewichtssenker Zepbound den Dänen Marktanteile abgenommen, weil das Medikament als effektiver gilt.

Nicht ganz so gut waren die Nachrichten zu Ryanair . Das Unternehmen muss auf Initiative der italienischen Wettbewerbsaufsicht eine Millionenstrafe zahlen. Die Regulierer werfen der Fluggesellschaft vor, ihre Dominanz am Markt zu Lasten bestimmter Reiseanbieter missbraucht zu haben. Die Aktie tendierte unverändert./mf/mis

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

