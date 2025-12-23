Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'243 0.6%  SPI 18'186 0.5%  Dow 48'461 0.2%  DAX 24'340 0.2%  Euro 0.9292 -0.2%  EStoxx50 5'749 0.1%  Gold 4'475 0.7%  Bitcoin 69'412 -0.9%  Dollar 0.7894 -0.3%  Öl 62.2 0.3% 
Top News
Nestlé-Aktie stabil: Wachstum löst laut CEO fast alle Probleme
Cembra-Aktie fester: CEO hält an steigenden Dividenden bei höherer Profitabilität fest
Vonovia-Aktie erholt sich minimal: Kritik vom Mieterbund nach neuem Jahrestief
Erste Group Bank-Aktie: Santander-Deal in Polen steht kurz vor dem Abschluss
Krypto-Riese wird zur Bank? Ripples Plan für eine Lizenz setzt JPMorgan unter Druck
EURO STOXX 846483 / EU0009658186

607.67
Pkt
0.23
Pkt
0.04 %
17:50:00
Marktkapitalisierung
23.12.2025 18:27:36

Aktien Europa Schluss: Gewinne vor Heiligabend - SMI auf Rekordhoch

PARIS/LONDON/ZÜRICH (awp international) - Die europäischen Aktienmärkte haben einen Tag vor Heiligabend etwas zugelegt. An der Börse in Zürich kletterte der schweizerische SMI am Dienstag in dem freundlichen Marktumfeld auf ein Rekordhoch. Generell sorgen die wachsende Weltwirtschaft, die unverändert sprudelnden Unternehmensgewinne und die Aussicht auf weiter sinkende Leitzinsen in den USA für eine gute Stimmung unter den Anlegern.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,10 Prozent auf 5.749,28 Punkte zu. Ausserhalb des Euroraums schloss der SMI 0,60 Prozent im Plus bei 13.242,80 Punkten und profitierte damit von den Gewinnen der Pharmawerte. Seine Bestmarke liegt nun bei knapp 13.289 Punkten. Für den britischen Leitindex FTSE 100 ging es um 0,24 Prozent auf 9.889,22 Punkte nach oben.

Stärkster Sektor waren die Pharmawerte . Der Kurstreiber hier hiess Novo Nordisk . Die Zulassung des Abnehmmedikaments Wegovy als Tablette in den USA liess den Wert um über neun Prozent steigen. Mit der ersten Tablette gegen Übergewicht werden jetzt auch Patienten erreicht, die eine Abneigung gegen Spritzen haben.

Die Zulassung könnte nach Einschätzung von Experten ein entscheidender Schritt sein, um sich in dem lukrativen und stark umkämpften Markt für sogenannte GLP1-Abnehmmittel gegen den starken US-Konkurrenten Eli Lilly zu behaupten. Die Amerikaner haben mit ihrem eigenen injizierbaren Gewichtssenker Zepbound den Dänen Marktanteile abgenommen, weil das Medikament als effektiver gilt.

Ein Grund für die vergleichsweise deutlichen Gewinne in Zürich waren die beiden Indexschwergewichte Roche und Novartis , die jeweils um mehr als ein Prozent stiegen. Sie setzten damit ihre Aufholjagd der vergangenen Wochen fort. Die beiden Unternehmen hatten vor dem vergangenen Wochenende mit der US-Regierung ein Abkommen über niedrigere Pharmapreise gegen einen Zollaufschub für drei Jahre abgeschlossen. Dies sollte grundsätzlich positiv sein, da eine gewisse Unsicherheit damit verschwinde, hiess es im Handel.

Nicht ganz so gut waren die Nachrichten zu Ryanair . Das Unternehmen muss auf Initiative der italienischen Wettbewerbsaufsicht eine Millionenstrafe zahlen. Die Regulierer werfen der Fluggesellschaft vor, ihre Dominanz am Markt zu Lasten bestimmter Reiseanbieter missbraucht zu haben. Die Aktien gaben in Dublin leicht nach./la/he

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr

Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?

David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.

Im Video geht es um:

📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?

Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.

👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026

Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen

Inside Trading & Investment

10:13 SG-Marktüberblick: 23.12.2025
07:40 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Allzeithoch im Blick
19.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 16.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Tecan, VAT Group
19.12.25 Vontobel wünscht frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr
19.12.25 Das Rekordhoch im Blick
19.12.25 Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsen
18.12.25 Julius Bär: 18.25% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf Softwareone Holding AG
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’807.93 19.50 SJVBHU
Short 14’090.14 13.71 BFES1U
Short 14’621.94 8.83 SB5BKU
SMI-Kurs: 13’242.80 23.12.2025 17:31:08
Long 12’707.63 19.65 SCQB1U
Long 12’430.06 13.78 S1FBQU
Long 11’904.24 8.95 S69BTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

BYD-Aktie im Fokus: Tesla-Konkurrent rüstet für den grossen Durchbruch im Jahr 2026
Novo Nordisk-Aktie zieht kräftig an: Erste Wegovy-Abnehmpille in den USA zugelassen
Nestlé-Aktie stabil: Wachstum löst laut CEO fast alle Probleme
Analysten bewerten die Nike-Aktie nach Zahlen: Chancen und Risiken für Anleger
DroneShield-Aktie vor dem Sprung: Wird 2026 das Jahr der grossen Rally?
Die Performance der Kryptowährungen in KW 51: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Siemens Energy-Aktie im Fokus: Wie viel Kurspotenzial sehen die Analysten für das DAX-Papier jetzt?
EQS-News: Diginex Limited unterzeichnet wegweisende Vereinbarung zum Aufbau eines führenden Anbieters für Lieferketten-Compliance
Quanten-Sprung an der Börse: Steht den Aktien von D-Wave, IonQ & Co. 2026 eine neue Rally bevor?
Aufwärtstrend setzt sich fort: TUI-Aktie nach Dezember-Spurt auf Jahreshoch

KW 51: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 51: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 51: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Datum Titel
18:37 Russen verklagen Aufsichtsbehörde wegen WhatsApp-Blockade
18:34 ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Philips auf 'Hold' - Ziel 25 Euro
18:30 US-Anleihen: Leichte Kursverluste nach robusten US-Konjunkturdaten
18:29 IGNORE: KORREKTUR TAGESVORSCHAU
18:28 Aktien Wien Schluss: ATX geht knapp höher in die Feiertage
18:25 ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Gewinne vor Heiligabend - SMI auf Rekordhoch
18:25 KORREKTUR: TAGESVORSCHAU: Termine am 29. Dezember 2025
18:21 ROUNDUP: Iran kann Nachbar Irak nicht mehr mit Gas versorgen
18:07 Aktien Europa Schluss: Gewinne vor Heiligabend - Züricher SMI auf Rekordhoch
18:05 Iran kann Nachbar Irak nicht mehr mit Gas versorgen