

EQS-Media / 19.11.2026 / 23:35 CET/CEST

NEXTDC Limited (ASX:NXT) (‘NEXTDC’ or the ‘Company’). The ASX Market Announcement of the below release can also be viewed at www.nextdc.com/investor-centre . The information is being provided for the holders of NEXTDC’s A$1,100,000,000 1.75 per cent. Subordinated Convertible Notes due 2031 (ISIN XS3485473303) admitted to trading on the Vienna MTF of the Vienna Stock Exchange.



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File: NEXTDC 2026 AGM Presentation



Issuer: Nextdc Limited

Key word(s): Special Topics



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