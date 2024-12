NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Zalando auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die geplante Übernahme von About You, der wichtige Aktionäre des Konkurrenten schon zugestimmt hätten, könnte dem Online-Modehändler nach eigener Einschätzung mittelfristig Synergien von jährlich rund 100 Millionen Euro bescheren, schrieb Analystin Georgina Johanan in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./gl/bek;