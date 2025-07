MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Add" belassen. Analyst Volker Bosse wertete die Zustimmung der EU-Kommission zum Zusammengehen von Zalando und About You positiv. Damit könne die operative Integration von About You nun beginnen, so der Experte am Mittwoch./rob/bek/ag;