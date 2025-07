Trotz Dividendenabschlag: ASML-Aktie erholt sich vom Abwärtstrend

• ASML-Aktie mit Dividendenabschlag• Technischer Abwärtstrend gebrochen?• Trotz verhaltener Geschäftsperspektive hält ASML an wachsenden vierteljährlichen Dividenden fest

ASML-Aktie heute ex Dividende

Die Aktie des niederländischen Halbleiterausrüsters ASML legte am Montag zu. In Amsterdam notierte das Papier letztlich bei 628,30 Euro und damit 4,14 Prozent höher. Dabei wurde das Papier an der Euronext heute "ex Dividende" gehandelt.

Für das Geschäftsjahr 2024 wurde von der Hauptversammlung am 23. April 2025 ein Vorschlag für eine Schlussdividende von 1,84 Euro pro Stammaktie genehmigt. Zusammen mit den zwei im Geschäftsjahr 2024 gezahlten Zwischendividenden und der im Februar 2025 gezahlten Zwischendividende, jeweils 1,52 Euro pro Stammaktie, ergibt sich eine Gesamtdividende für 2024 von 6,40 Euro pro Stammaktie. Dies entspricht einer Steigerung von 4,9 Prozent im Vergleich zu 2023, als 6,10 Euro ausgeschüttet wurden.

Der Ex-Dividenden-Tag an der NASDAQ ist der 29. Juli 2025. Als Record Date wurde der 29. Juli 2025 festgelegt, und die tatsächliche Dividendenzahlung erfolgt voraussichtlich am 6. August 2025. Für in New York gelistete Aktien wird der EUR/USD-Umrechnungskurs am 29. Juli 2025 um 16:00 Uhr MEZ festgelegt.

Abwärtstrend der ASML-Aktie gebrochen?

Die Aktie befand sich seit dem 16. Juli 2025 in einem langfristigen Abwärtstrend. Ein technisches Verkaufssignal wurde am 18. Juli ausgelöst, als der Kurs die wichtige 100-Tage-Linie nach unten durchbrach.

Die Kursschwäche bei ASML steht im Kontext einer allgemein verhaltenen Geschäftsperspektive für die Halbleiterindustrie. Nach dem KI-getriebenen Boom der vergangenen Jahre zeigen sich nun erste Ermüdungserscheinungen bei den Investitionen in Chip-Produktionsanlagen, was direkte Auswirkungen auf ASML als führenden Anbieter von Lithographiesystemen hat.

Für Anleger stellt sich nun die Frage, ob der Abwärtstrend nun gebrochen ist oder mit weiteren Rücksetzern zu rechnen ist.

Redaktion finanzen.ch