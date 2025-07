NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal vor Quartalszahlen von 30,50 auf 29,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In Reaktion auf die schwächeren Stahlpreis-Prognosen für Europa im zweiten Halbjahr 2025 habe er seine operative Ergebnisschätzung (Ebitda) für den Stahlkonzern im zweiten Quartal sowie in den Jahren 2025 und 2026 reduziert, schrieb Dominic O'Kane in einem am Montag vorliegenden Ausblick./rob/edh/tih;