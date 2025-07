NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Der Hersteller von Windkraftanlagen habe auf ganzer Linie die Erwartungen übertroffen, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte hob den starken Free Cashflow und rekordhohe Auftragsbestände hervor./rob/tih/ajx;