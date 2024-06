NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart auf "Overweight" mit einem Kursziel von 81 US-Dollar belassen. Der Handelskonzern weise in einem schwachen Konsumumfeld und vor dem Hintergrund eines höchst unsicheren zweiten Halbjahres eine ausgewogene Balance zwischen "Verteidigung und Offensive" auf, schrieb Analyst Christopher Horvers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Markterwartungen erschienen weiterhin übertreffbar./edh/gl;