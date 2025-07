ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 104 Franken belassen. Analyst Matthew Weston formulierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie positive Erwartungen an den Schweizer Pharmakonzern. Er selbst sieht sich etwas über dem Konsens, was die Entwicklung des Umsatzes und des operativen Ergebnisses im Kerngeschäft betrifft./tih/la;