ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Walmart auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 US-Dollar belassen. Dass der Supermarktkonzern separate Zahlen für das stationäre Geschäft und den Internet-Handel ausweise, erlaube einen besseren Einblick in das Ergebnispotenzial der margenträchtigen Online-Vertriebskanäle, schrieb Analyst Michael Lasser in einer am Montag vorliegenden Studie. Bis 2026 könnte Walmart den Online-Anteil am operativen Ergebnis auf knapp 30 Prozent steigern./gl/edh;