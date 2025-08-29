WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
61.36CHF
-0.18CHF
-0.29 %
29.08.2025
BRXC
03.09.2025 10:22:40
WACKER CHEMIE Hold
WACKER CHEMIE
61.36 CHF -0.29%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 60 auf 58 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Tristan Lamotte kappte in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar seine operative Ergebnisschätzung (Ebitda) für das Jahr um 5 Prozent auf 588 Millionen Euro. Er begründete dies mit dem anhaltend mauen Umfeld./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
58.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
62.90 €
|
Abst. Kursziel*:
-7.79%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
63.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.52%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
31.08.25
|WACKER CHEMIE-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats August (finanzen.net)
|
28.08.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Donnerstagmittag leichter (finanzen.ch)
|
28.08.25
|XETRA-Handel: MDAX bewegt sich zum Start des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
27.08.25
|MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in WACKER CHEMIE von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
22.08.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.ch)
|
20.08.25
|MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WACKER CHEMIE von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
19.08.25
|Handel in Frankfurt: MDAX schlussendlich stabil (finanzen.ch)
|
19.08.25
|Börse Frankfurt: MDAX fällt am Dienstagnachmittag zurück (finanzen.ch)
|10:22
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:22
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.08.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|01.08.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|31.07.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|23.07.25
|WACKER CHEMIE Add
|Baader Bank
|21.07.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|18.07.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|WACKER CHEMIE AG
|61.36
|-0.29%
|11:24
|
JP Morgan Chase & Co.
Apple Overweight
|10:44
|
JP Morgan Chase & Co.
Alphabet A Overweight
|10:23
|
Deutsche Bank AG
Hennes & Mauritz AB Hold
|10:23
|
Deutsche Bank AG
Nestlé Hold
|10:22
|
Deutsche Bank AG
WACKER CHEMIE Hold
|10:21
|
Deutsche Bank AG
SMA Solar Hold
|10:21
|
Deutsche Bank AG
PVA TePla Buy