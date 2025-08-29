WACKER CHEMIE 61.36 CHF -0.29% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 60 auf 58 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Tristan Lamotte kappte in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar seine operative Ergebnisschätzung (Ebitda) für das Jahr um 5 Prozent auf 588 Millionen Euro. Er begründete dies mit dem anhaltend mauen Umfeld./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 08:10 / CET





