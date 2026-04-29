WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
WACKER CHEMIE Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wacker Chemie nach Zahlen mit einem Kursziel von 87 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Anil Shenoy am Mittwoch. Er betonte aber, dass schon Eckdaten bekannt gewesen seien. Insofern liege der Fokus auf den Entwicklungen in den Geschäftsbereichen, wobei vor allem die Sparten Silicones und Polymers positiv überrascht hätten./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Equal Weight
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
87.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
97.35 €
|
Abst. Kursziel*:
-10.63%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
99.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.12%
|
Analyst Name::
Anil Shenoy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
10:02
|MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
07:34
|Wacker Chemie wieder mit Gewinn im ersten Quartal (Dow Jones)
|
28.04.26
|Ausblick: WACKER CHEMIE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.04.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.ch)
|
22.04.26
|XETRA-Handel So performt der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
22.04.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX fällt zurück (finanzen.ch)
|
22.04.26
|MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
22.04.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|10:36
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|07:50
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|10:36
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|07:50
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|18.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|16.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|11.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.04.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|25.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|11.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|07:50
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.04.26
|WACKER CHEMIE Halten
|DZ BANK
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|89.70
|3.34%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:49
|
DZ BANK
QIAGEN Kaufen
|11:44
|
Barclays Capital
AstraZeneca Overweight
|11:30
|
Jefferies & Company Inc.
Symrise Hold
|11:23
|
UBS AG
Scout24 Buy
|11:23
|
UBS AG
Deutsche Bank Buy
|11:22
|
UBS AG
DWS Group Buy
|11:22
|
Barclays Capital
TotalEnergies Overweight