FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Vossloh von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 45 auf 44 Euro gesenkt. Analyst Niklas Becker gab sich in einer am Montag vorliegenden Studie zwar zögerlich, was die Herabstufung eines seiner bisherigen Favoriten betrifft. Doch nach Gesprächen mit dem Management im Rahmen einer Konferenz sieht er die Aussichten für den Bahntechnik-Hersteller etwas verhaltener. Der Experte geht davon aus, dass sich das starke Wachstum von 2023 im kommenden Jahr wahrscheinlich nicht wiederholen wird./tih/ag;