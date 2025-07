HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vossloh nach Zahlen von 70 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das zweite Quartal sei besser gewesen als erwartet, auch wenn das erste Halbjahr hinter dem Vorjahresniveau zurückgeblieben sei, schrieb Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun sei ein stärkeres zweites Halbjahr in Sicht. Er betonte derweil die aktuell faire Bewertung der Aktien./tih/zb;