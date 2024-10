MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Vossloh auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Das Eisenbahntechnik-Unternehmen habe nach neun Monaten des Jahres einen Rekordauftragseingang verbucht, schrieb Analyst Michael Roost in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Am wichtigsten sei aber, dass die Jahresziele bestätigt worden seien - im gegenwärtigen Marktumfeld sei dies positiv./ajx/mis;