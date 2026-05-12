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ProSiebenSat.1 Media Aktie 21967295 / DE000PSM7770

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Erwartungen 12.05.2026 07:25:00

Ausblick: ProSiebenSa.t1 Media SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausblick: ProSiebenSa.t1 Media SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Das sind die Schätzungen der Experten für die anstehende ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz.

ProSiebenSat.1 Media
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ProSiebenSat1 Media SE lädt am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,070 EUR. Dies würde einen Gewinn von 73,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem ProSiebenSat1 Media SE -0,260 EUR je Aktie vermeldete.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 8,60 Prozent auf 781,5 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 855,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,507 EUR, wohingegen im Vorjahr noch -0,730 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,61 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 3,68 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG
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