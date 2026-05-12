Ausblick: Tencent öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Tencent veröffentlicht am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 7,27 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 5,62 HKD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 22 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 199,24 Milliarden CNY für Tencent, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 192,48 Milliarden HKD erzielt wurde.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 45 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 30,01 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 26,84 HKD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 52 Analysten im Schnitt von insgesamt 832,75 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 815,31 Milliarden HKD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch