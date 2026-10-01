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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volvo Cars von 21 auf 13 schwedische Kronen gekappt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. China bleibe die Achillesferse, schrieb Nikita Papaccio in einer am Montag veröffentlichten Studie nach der zurückgezogenen Prognose des Autobauers./rob/ajx/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.