Volvo Car AB Registered b Aktie 134364517 / SE0021628898
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05.10.2026 10:10:33
Volvo Car AB Registered B Hold
Volvo Car AB Registered b
1.25 EUR -1.07%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Volvo Cars von 21 auf 13 schwedische Kronen gekappt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. China bleibe die Achillesferse, schrieb Nikita Papaccio in einer am Montag veröffentlichten Studie nach der zurückgezogenen Prognose des Autobauers./rob/ajx/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.10.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Volvo Car AB Registered Shs -B- Hold
|
Unternehmen:
Volvo Car AB Registered Shs -B-
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
13.00 SEK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
14.18 SEK
|
Abst. Kursziel*:
-8.29%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
14.18 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.29%
|
Analyst Name::
Nikita Papaccio
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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