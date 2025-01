NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Vestas vor Quartalszahlen mit einem Kursziel von 156 dänischen Kronen auf "Outperform" belassen. Die Markterwartungen für die Kennziffern des Windturbinen-Herstellers seien recht niedrig, schrieb Analyst Colin Moody in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Die Aktie sei weiterhin attraktiv bewertet./edh/ag;