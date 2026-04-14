Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921
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15.04.2026 10:04:36
Vestas Wind Systems A-S Kaufen
Vestas Wind Systems A-S
24.51 CHF -0.53%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Vestas von 200 auf 220 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Windturbinen-Hersteller avanciere "vom Krisenprofiteur zum resilienten Energiewende-Architekten", schrieb Aristotelis Moutopoulos am Mittwoch./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Kaufen
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Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
Kaufen
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Kurs*:
26.30 €
|
Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
198.45 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Aristotelis Moutopoulos
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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