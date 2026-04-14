Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’301 0.2%  SPI 18’698 0.3%  Dow 48’536 0.7%  DAX 24’079 0.1%  Euro 0.9213 0.0%  EStoxx50 5’966 -0.3%  Gold 4’795 -1.0%  Bitcoin 57’946 0.1%  Dollar 0.7820 0.1%  Öl 96.1 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335SAP345952Roche149905998Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Jefferies & Company Inc. beurteilt Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Buy
Kaufchance bei Cemex? Morgan Stanley wird bullish für den Baustoffriesen
ASML-Aktie schwächer: Erhöhung des Jahresziel nach überraschend starkem ersten Quartal
Ausblick: Bank of America gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Broadcom und Meta vertiefen Partnerschaft für KI-Chips - Aktien höher
Suche...
eToro entdecken

Vestas Wind Systems A-S Aktie 111042507 / DK0061539921

24.51
CHF
-0.13
CHF
-0.53 %
10:59:47
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.04.2026 10:04:36

Vestas Wind Systems A-S Kaufen

Vestas Wind Systems A-S
24.51 CHF -0.53%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Vestas von 200 auf 220 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Windturbinen-Hersteller avanciere "vom Krisenprofiteur zum resilienten Energiewende-Architekten", schrieb Aristotelis Moutopoulos am Mittwoch./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 08:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Kaufen
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
26.30 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
198.45 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Aristotelis Moutopoulos 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vestas Wind Systems A-S

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Vestas Wind Systems A-S

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:04 Vestas Wind Systems A-S Kaufen DZ BANK
09.04.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.04.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
02.04.26 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
01.04.26 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen