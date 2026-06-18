Verve Group Aktie 123779510 / SE0018538068
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Verve Group Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Verve nach einer Kapitalmarktveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Diese habe die Möglichkeiten aufgezeigt, die ein 68 Milliarden US-Dollar großer Markt für Werbung in Smartphone-Apps biete, schrieb Andreas Wolf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dieser Markt wachse prozentual zweistellig. Verve sei binnen zehn Monaten zum größten unabhängigen Anbieter händlerübergreifender Werbeplattformen in Deutschland geworden./bek/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Verve Group Buy
|
Unternehmen:
Verve Group
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
5.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1.46 €
|
Abst. Kursziel*:
242.70%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
242.47%
|
Analyst Name::
Andreas Wolf
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Verve Group
|
09:28
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.ch)
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17.06.26
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16.06.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX sackt ab (finanzen.ch)
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12.06.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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11.06.26
|SDAX aktuell: SDAX verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
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11.06.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Donnerstagnachmittag stärker (finanzen.ch)
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Analysen zu Verve Group
|09:36
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.05.26
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|28.05.26
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|20.02.26
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:36
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.05.26
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|28.05.26
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|25.02.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.05.26
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|Warburg Research
|28.05.26
|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
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|Verve Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
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|0.34%
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