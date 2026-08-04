Lufthansa passt Prognose nach schwachem zweiten Quartal an

Die Lufthansa Group hat ihre Ergebnisprognose angepasst. Im Gesamtjahr 2026 hält der Airline-Konzern nun auch einen Rückgang des operativen Ergebnisses für möglich. Mit dieser Anpassung reagiert er auf eine gestiegene Unsicherheit, die aus der hohen Volatilität des Kerosinpreises sowie den kurzfristigeren Buchungen im Passagiergeschäft resultiert.

Lufthansa senkt Prognose

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) wird nun in der Bandbreite von 1,7 Milliarden bis 2,2 Milliarden Euro erwartet, wie die Lufthansa Group mitteilte. Bisher hatte der Konzern ein bereinigtes EBIT "signifikant" über dem Vorjahreswert von 1,96 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Das würde am oberen Ende der neuen Spanne weiterhin erreicht - am unteren Ende wäre es aber ein Rückgang.

Die Lufthansa Group hat im zweiten Quartal 2026 bei höheren Einnahmen operativ und unter dem Strich weniger verdient als am Markt erwartet. Haupttreiber für den Ergebnisrückgang waren die Kerosinkosten, die rund 750 Millionen Euro über dem Vorjahreswert lagen, sowie finanzielle Belastungen in Höhe von mindestens 150 Millionen Euro durch Streiks.

Umsatz steigt, bereinigtes EBIT bricht ein

Der Konzernumsatz legte im Zeitraum April bis Juni um 8 Prozent auf 11,1 Milliarden Euro zu. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) brach dagegen auf 383 Millionen Euro ein, nach 870 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Die bereinigte EBIT-Marge schrumpfte von 8,4 Prozent auf 3,4 Prozent.

Unter dem Strich stand ein Konzerngewinn von nur noch 123 Millionen Euro gegenüber rund 1 Milliarde Euro im zweiten Quartal des Vorjahres. Der bereinigte freie Cashflow belief sich auf minus 365 Millionen Euro, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Plus von 138 Millionen Euro zu Buche gestanden hatte.

Analysten hatten mit besseren Ergebnissen gerechnet

Analysten hatten im Konsens mit einem Umsatz von 11,1 Milliarden Euro, einem bereinigten EBIT von 401 Millionen Euro und einem Konzerngewinn nach Steuern und Anteilen Dritter von 331 Millionen Euro gerechnet. Den freien Cashflow sah der Markt bei minus 50 Millionen Euro.

Weniger Kapazitätswachstum im Passagiergeschäft

Lufthansa kündigte zudem an, dass die Kapazitäten der Passagierairlines im Gesamtjahr nun auf Vorjahresniveau liegen werden. Bisher hatte der Konzern auch einen Anstieg um bis zu 2 Prozent in Aussicht gestellt. Die Nachfrage sei jedoch intakt.

"Wir schauen heute auf ein anspruchsvolles zweites Quartal zurück, das erneut von Krisen und geopolitischen Unsicherheiten geprägt war. Trotz unserer nochmals verbesserten Auslastung und deutlich gesteigerten Durchschnittserlösen konnten die signifikant gestiegenen Treibstoffkosten nicht vollständig kompensiert werden", sagte Konzernchef Carsten Spohr laut Mitteilung.

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