NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UBS nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 31 Franken belassen. Die Schweizer Großbank habe über alle Sparten hinweg stark abgeschnitten, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer ersten Reaktion am Dienstag. Besonders erfreulich sei der Anstieg der Nettomittelzuflüsse in der Vermögensverwaltung, einem Kerngeschäft des Finanzinstituts. Die Gewinnerwartungen des Marktes dürften steigen./la/zb;