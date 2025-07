Angespannte Stimmung in Zürich: SPI verliert am Nachmittag

Am Donnerstag tendiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0.37 Prozent tiefer bei 16’595.51 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.144 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0.081 Prozent stärker bei 16’670.69 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 16’657.24 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 16’576.11 Punkte, das Tageshoch hingegen 16’720.88 Zähler.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 1.46 Prozent. Der SPI wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, einen Stand von 16’534.67 Punkten auf. Der SPI lag am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, bei 16’479.15 Punkten. Der SPI stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2024, bei 16’356.34 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2025 bereits um 6.94 Prozent. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 17’386.61 Punkten. Bei 14’361.69 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SPI-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Medacta (+ 8.62 Prozent auf 151.20 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 6.79 Prozent auf 0.24 CHF), SHL Telemedicine (+ 6.25 Prozent auf 1.62 CHF), Kardex (+ 5.42 Prozent auf 321.00 CHF) und Curatis (+ 5.33 Prozent auf 11.85 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Comet (-19.41 Prozent auf 213.40 CHF), Highlight Event and Entertainment (-14.29 Prozent auf 6.30 CHF), Straumann (-6.91 Prozent auf 99.42 CHF), LEM (-5.63 Prozent auf 670.00 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (-5.00 Prozent auf 57.00 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SPI auf. 3’798’123 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 235.521 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie mit 3.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 8.60 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Varia US Properties-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch