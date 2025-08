NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Saint-Gobain nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 143 Euro belassen. Glynis Johnson verwies in einer ersten Reaktion am Donnerstag auf sich abschwächende Volumentrends des Baukonzerns im Vergleich zum Vorquartal./rob/bek/he;