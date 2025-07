FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 32 Franken auf "Buy" belassen. Die Bank müsse einen Balanceakt vornehmen zwischen der Einhaltung strikter regulatorischer Vorgaben einerseits und attraktiven Ausschüttungen an die Aktionäre andererseits, schrieb Benjamin Goy in seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Unglücklicherweise überschatte die Debatte darüber die gegenwärtig solide Lage an den Kapitalmärkten./bek/ag;