NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera nach dem Zwischenbericht zum dritten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Outperform" belassen. Die Indikationen des Elektrolysespezialisten für das abgelaufene Jahresviertel seien besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Erwan Kerouredan in seinem am Montagmorgen vorliegenden Kommentar. Allerdings sei der Ausblick auf den Bereich der alkalischen Wasserelektrolyse (AWE) für das Geschäftsjahr 2024/25 einkassiert worden./edh/ag;