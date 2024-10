NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tesla auf "Underperform" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Die Robotaxi-Veranstaltung des E-Fahrzeugbauers habe enttäuscht und erstaunlich wenig Details bereitgehalten, schrieb Analyst Toni Sacconaghi in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/he;