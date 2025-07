NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 79 Euro belassen. Analyst Tom Narayan beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit einem Szenario, in dem die US-Autozölle von 25 auf 10 Prozent gekürzt werden. In diesem Fall wirke es so, als ob General Motors und Mercedes-Benz unter den globalen Autobauern am meisten profitieren würden. Investoren seien zunehmend davon überzeugt, dass am 9. Juli eine Lösung gefunden wird - möglicherweise mit der Europäischen Union. Einige gingen dann im September von Deals mit anderen Ländern wie etwa Mexiko oder Südkorea aus./tih/stw;