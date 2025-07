NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adidas vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 275 Euro belassen. Analystin Chiara Battistini schliff in einer am Dienstag vorliegenden Studie nochmals an ihren Schätzungen für den Sportartikelkonzern. Dabei berücksichtigte sie jüngste Wirtschaftsdaten, Währungseffekte und Erkenntnisse aus Gesprächen mit Managern. Trotz des schwierigen Umfeldes rechnet sie erneut mit einem starken Quartal./rob/tih/stw;