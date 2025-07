Goldman Sachs-Aktie etwas höher: Goldman Sachs erhöht Dividende um ein Drittel

Die Quartalsdividende werde um ein Drittel auf 4 Dollar angehoben, teilte die im Dow Jones notierte Bank am späten Dienstagabend in New York mit. Die Erhöhung fällt damit stärker aus, als Experten erwartet hatten. Die US-Notenbank hatte im Rahmen ihres jährlichen Stresstests den grossen Banken des Landes eine krisenfeste Kapitalausstattung attestiert.

Mit diesem Testat im Rücken können die US-Geldhäuser jetzt viel Geld an ihre Anleger über Dividenden ausschütten oder versuchen, den Aktienkurs durch den Rückkauf von Anteilen weiter nach oben zu treiben. So hatte die US-Grossbank JPMorgan am Dienstagabend angekündigt, eigene Aktien für bis zu 50 Milliarden Dollar zurückkaufen zu wollen. Zudem hob die Bank die Quartalsdividende um 10 Cent auf 1,50 Dollar an. Die Aktien vonGoldman Sachs legten nachbörslich an der NYSE leicht um 0,15 Prozent auf 707,50 US-Dollar zu.

Die Papiere befinden sich seit Wochen in einem Höhenflug und auf Rekordkurs. So legten die Titel von Goldman Sachs im bisherigen Jahresverlauf 23 Prozent auf 706 US-Dollar zu.

NEW YORK (awp international)