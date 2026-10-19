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Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

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19.10.2026
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20.10.2026 07:40:13

Swiss Re Underperform

Swiss Re
150.64 CHF 0.23%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Swiss Re von 115 auf 120 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Starke Branchenerträge und steigende Anleiherenditen dürften bis ins Jahr 2027 hinein für anhaltenden Druck auf die Preisgestaltung in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung sorgen, könnten aber von höheren Anlageergebnissen ausgeglichen werden, schrieb Ben Cohen in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Ungeachtet solider Bilanzen und Kapitalrückflüsse dürften sich die Fundamentaldaten der Branche angesichts konjunktureller Unsicherheiten und Überkapazitäten weiter verschlechtern. Für Swiss Re schraubte der Experte jedoch seine 2026er Gewinnprognose (EPS) nach oben./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 19:57 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Swiss Re AG Underperform
Unternehmen:
Swiss Re AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
120.00 CHF
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
150.60 CHF 		Abst. Kursziel*:
-20.32%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
150.64 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-20.34%
Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
-
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