NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer auf "Outperform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Ein Austausch mit dem Management des Werbedienstleisters und jenem des US-Konkurrenten Outfront Media habe das große Potenzial digitaler Außenwerbung in Deutschland und den USA gezeigt, schrieb Analystin Annick Maas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei der Markt in den USA noch weniger konsolidiert./mf/tih;