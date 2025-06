NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Stellantis von 9 auf 11,5 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Jüngste Daten zeigten, dass sich der negative Ergebnistrend dem Ende nähere, schrieb Philippe Houchois in seiner am Mittwoch vorliegenden Kaufempfehlung. Das erste Halbjahr dürfte den Tiefpunkt markieren. Zum ersten Mal seit zwei Jahren hob Houchois wieder seine Ergebnisschätzungen für die Folgejahre. Vom neuen Konzernchef erwartet er überfällige Entscheidungen./ag/zb;