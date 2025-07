NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Stellantis nach vorläufigen Halbjahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Die Autoholding habe die Konsensschätzungen verfehlt, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Die vorzeitige Zahlenveröffentlichung erkläre, warum der Konzern die für vergangenen Freitag geplante Vorab-Informationsveranstaltung zu seinem Zwischenbericht abgesagt habe./rob/gl/ajx;