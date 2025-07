FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Novo Nordisk nach zurückgeschraubten Jahreszielen von 481 auf 370 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Dem Pionier der Abnehmspritzen gelinge es offensichtlich nicht, seine Position in dem Wachstumsfeld gegen den bislang einzigen Konkurrenten Eli Lilly und gegen ? mittlerweile illegale ? Kopisten zu verteidigen, schrieb Experte Elmar Kraus in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/bek/he;