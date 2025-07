FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stellantis nach Eckdaten für das erste Halbjahr von 10 auf 8 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach der überraschend schwachen Geschäftsentwicklung des Autobauers richteten sich die Blicke nun auf die in Kürze anstehenden Äußerungen zum Geschäftsausblick 2025, schrieb Christoph Laskawi in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/gl;