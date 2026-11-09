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Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8

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09.11.2026 13:22:02

Stabilus SE Buy

Stabilus
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Stabilus mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Quartalszahlen des Auto- und Industriezulieferers hätten eine bessere Profitabilität gezeigt als erwartet, schrieb Yasmin Steilen am Freitag. Dies mache Mut, dass die Kostenmaßnahmen wirkten. Die Goodwill-Abschreibung sowie die Senkung der Ziele für 2030 seien überfällig und daher keine große Überraschung gewesen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 17:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Stabilus SE Buy
Unternehmen:
Stabilus SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
22.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
14.64 € 		Abst. Kursziel*:
50.27%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
14.76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
49.05%
Analyst Name::
Yasmin Steilen 		KGV*:
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13:22 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.11.26 Stabilus Buy Warburg Research
04.08.26 Stabilus Buy Warburg Research
04.08.26 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.26 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
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