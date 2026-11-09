Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8
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Stabilus SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Stabilus mit einem Kursziel von 22 Euro auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Quartalszahlen des Auto- und Industriezulieferers hätten eine bessere Profitabilität gezeigt als erwartet, schrieb Yasmin Steilen am Freitag. Dies mache Mut, dass die Kostenmaßnahmen wirkten. Die Goodwill-Abschreibung sowie die Senkung der Ziele für 2030 seien überfällig und daher keine große Überraschung gewesen./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stabilus SE Buy
|
Unternehmen:
Stabilus SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
22.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
14.64 €
|
Abst. Kursziel*:
50.27%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
14.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49.05%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Stabilus SE
|
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|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Stabilus Buy
|Warburg Research
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