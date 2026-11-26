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26.11.2026 19:08:13
EQS-News: Stabilus SE: Aufsichtsrat verlängert Vertrag mit Vorstandsvorsitzendem Dr. Michael Büchsner
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EQS-News: Stabilus SE
/ Schlagwort(e): Personalie/Vertrag
CORPORATE NEWS
Stabilus SE: Aufsichtsrat verlängert Vertrag mit Vorstandsvorsitzendem Dr. Michael Büchsner
Koblenz, 26. November 2026 – Der Aufsichtsrat der Stabilus SE, einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Branchen, hat heute den Vertrag mit dem Vorstandsvorsitzenden Dr. Michael Büchsner (51) um weitere drei Jahre verlängert. Der neue Vertrag läuft bis zum 30. September 2030.
Dr. Frank Heinricht, Aufsichtsratsvorsitzender der Stabilus SE, sagte: „Michael Büchsner hat Stabilus in den vergangenen Jahren erfolgreich weiterentwickelt. Das konjunkturelle und geopolitische Umfeld war selten so herausfordernd wie heute. Gerade deshalb ist Kontinuität an der Spitze des Unternehmens besonders wichtig. Mit der Verlängerung schaffen wir Planungssicherheit und stehen klar hinter dem eingeschlagenen Kurs. Ich wünsche Michael Büchsner und dem gesamten Managementteam weiterhin viel Erfolg.“
Dr. Michael Büchsner, CEO der Stabilus SE, sagte: „Ich danke dem Aufsichtsrat für das Vertrauen und freue mich darauf, unseren Weg gemeinsam mit dem Team konsequent fortzusetzen. Mein besonderer Dank gilt unseren Mitarbeitenden weltweit. Ihrem Einsatz ist es zu verdanken, dass wir uns in einem anspruchsvollen Wettbewerbsumfeld behauptet und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt haben. Darauf bauen wir auf – mit klarem Fokus auf Innovation und profitables Wachstum.“
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Pressekontakt:
Über Stabilus
Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schliessen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit weltweit mehr als siebentausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte nach vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2026 einen Umsatz von 1,2 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. Weitere Informationen unter group.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de.
26.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Stabilus SE
|Wallersheimer Weg 100
|56070 Koblenz
|Deutschland
|Telefon:
|+49 261 8900 0
|E-Mail:
|investors@stabilus.com
|Internet:
|https://group.stabilus.com
|ISIN:
|DE000STAB1L8
|WKN:
|STAB1L
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900JOSL94HJN4VZ28
|EQS News ID:
|2443008
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2443008 26.11.2026 CET/CEST
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