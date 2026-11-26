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26.11.2026 08:57:44
EQS-News: Stabilus SE: Einladung zu einer Webkonferenz zu GJ2026-Ergebnissen am 7. Dezember 2026
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EQS-News: Stabilus SE
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis/Konferenz
CORPORATE NEWS
Stabilus SE: Einladung zu einer Webkonferenz zu GJ2026-Ergebnissen am 7. Dezember 2026
Koblenz, 26. November 2026 - Die Stabilus SE (WKN: STAB1L, ISIN: DE000STAB1L8) lädt Investoren und Analysten anlässlich der Veröffentlichung ihrer Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2026 am 7. Dezember 2026 um 10:30 Uhr MEZ zu einer Webkonferenz ein.
In der Webkonferenz wird der Vorstand der Stabilus SE anhand einer Präsentation die Entwicklung im Geschäftsjahr 2026 (endete am 30.09.2026) vorstellen. Der Geschäftsbericht 2026 und die begleitende Präsentation werden am 7. Dezember 2026 ab 7:00 Uhr auf der Webseite der Stabilus SE unter ir.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de/investor-relations/veroeffentlichungen verfügbar sein. Eine begleitende Corporate News wird am 7. Dezember 2026 um 7:00 Uhr veröffentlicht.
Informationen zur Webkonferenz:
Datum: Montag, 7. Dezember 2026
Zeit: 10:30 Uhr MEZ
Teilnehmer der Stabilus SE: Dr. Michael Büchsner (CEO)
Dauer: ca. 60 Minuten (inkl. Q&A)
Webcast:
Telefoneinwahldaten für aktive Teilnahme:
Um die Konferenz im Webbrowser verfolgen zu können, registrieren Sie sich bitte unter dem Webcast-Registrierungs-Link. Den Livestream der Konferenz finden Sie unter dem Livestream-Link.
Um aktiv an der Konferenz teilzunehmen und Fragen per Telefon zu stellen, melden Sie sich bitte unter dem Telefoneinwahl-Link an. Sie erhalten dann eine Bestätigungs-E-Mail mit den individuellen Einwahldaten.
Die Konferenzsprache ist Englisch. Weitere Informationen erhalten Sie auf der IR-Webseite der Gesellschaft unter ir.stabilus.com/de.
Investorenkontakt:
Pressekontakt:
Über Stabilus
Stabilus ist einer der weltweit führenden Anbieter von Motion-Control-Lösungen für eine Vielzahl von Industrien wie Mobilität, Industriemaschinen, Automatisierung, Energie, Bau, Gesundheit, Freizeit und Möbel. Stabilus bietet zuverlässige und innovative Lösungen, die das präzise Bewegen, Positionieren sowie das Öffnen, Schliessen, Heben, Senken und Verstellen ermöglichen, verbessern oder automatisieren. Die Gruppe mit Stammwerk in Koblenz verfügt über ein globales Produktions- und Vertriebsnetzwerk mit weltweit mehr als siebentausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erzielte im Geschäftsjahr 2026 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz von 1,2 Mrd. €. Die Stabilus SE notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. Weitere Informationen unter group.stabilus.com/de und ir.stabilus.com/de.
26.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Stabilus SE
|Wallersheimer Weg 100
|56070 Koblenz
|Deutschland
|Telefon:
|+49 261 8900 0
|E-Mail:
|investors@stabilus.com
|Internet:
|https://group.stabilus.com
|ISIN:
|DE000STAB1L8
|WKN:
|STAB1L
|Indizes:
|SDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900JOSL94HJN4VZ28
|EQS News ID:
|2442278
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2442278 26.11.2026 CET/CEST
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