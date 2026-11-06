Stabilus 13.95 CHF -5.21% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Stabilus nach Zahlen mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal des Autozulieferers habe operativ die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Sebastian Ubert am Freitag. Die Ziele für 2030 seien unterdessen an die Realitäten des Marktes angepasst und gesenkt worden./rob/mf/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:45 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.