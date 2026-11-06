Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8
13.95CHF
-0.77CHF
-5.21 %
14:39:52
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.11.2026 10:39:53
Stabilus SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Stabilus nach Zahlen mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal des Autozulieferers habe operativ die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Sebastian Ubert am Freitag. Die Ziele für 2030 seien unterdessen an die Realitäten des Marktes angepasst und gesenkt worden./rob/mf/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stabilus SE Buy
|
Unternehmen:
Stabilus SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
34.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
15.68 €
|
Abst. Kursziel*:
116.84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
15.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
121.64%
|
Analyst Name::
Sebastian Ubert
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Stabilus SE
|
12:26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX zeigt sich am Freitagmittag leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
05.11.26
|EQS-News: Stabilus SE fulfills forecast for fiscal 2026 and adjusts 2030 medium-term targets (EQS Group)
|
05.11.26
|EQS-News: Stabilus SE erfüllt Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und passt Mittelfristziele 2030 an (EQS Group)
|
02.11.26
|EQS-CMS: Stabilus SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
02.11.26
|EQS-CMS: Stabilus SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
26.10.26
|EQS-CMS: Stabilus SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
26.10.26
|EQS-CMS: Stabilus SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu Stabilus SE
|10:39
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|04.08.26
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|04.08.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Stabilus Outperform
|Bernstein Research
|10:39
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|04.08.26
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|04.08.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Stabilus Outperform
|Bernstein Research
|10:39
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|04.08.26
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|04.08.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.08.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|Stabilus Outperform
|Bernstein Research
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aktien in diesem Artikel
|Stabilus SE
|13.94
|-5.27%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:42
|
Goldman Sachs Group Inc.
Deutsche Telekom Buy
|13:41
|
Goldman Sachs Group Inc.
Vonovia Neutral
|13:40
|
Goldman Sachs Group Inc.
BNP Paribas Buy
|13:38
|
Goldman Sachs Group Inc.
Intesa Sanpaolo Buy
|13:37
|
Goldman Sachs Group Inc.
CTS Eventim Neutral
|13:36
|
Goldman Sachs Group Inc.
JCDecaux Neutral
|13:25
|
DZ BANK
RATIONAL Halten