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Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8

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06.11.2026 10:39:53

Stabilus SE Buy

Stabilus
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Stabilus nach Zahlen mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal des Autozulieferers habe operativ die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Sebastian Ubert am Freitag. Die Ziele für 2030 seien unterdessen an die Realitäten des Marktes angepasst und gesenkt worden./rob/mf/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Stabilus SE Buy
Unternehmen:
Stabilus SE 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
34.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
15.68 € 		Abst. Kursziel*:
116.84%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
15.34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
121.64%
Analyst Name::
Sebastian Ubert 		KGV*:
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10:39 Stabilus Buy Warburg Research
04.08.26 Stabilus Buy Warburg Research
04.08.26 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.08.26 Stabilus Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.08.26 Stabilus Outperform Bernstein Research
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