Stabilus Aktie 121550727 / DE000STAB1L8
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Stabilus SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stabilus von 31 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit den vorläufigen Zahlen für das vergangene Quartal erschienen die bestätigten Ziele des Auto- und Industriezulieferers für das Geschäftsjahr erreichbar, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstagnachmittag. Für eine klare Neubewertung der Aktie müssten den Worten aber erst Taten folgen. Bis dahin könnte das laufende Aktienrückkaufprogramm etwas stützen./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Stabilus SE Buy
|
Unternehmen:
Stabilus SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
17.66 €
|
Abst. Kursziel*:
41.56%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17.12 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46.03%
|
Analyst Name::
Yasmin Steilen
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Stabilus SE
|
24.04.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX fällt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Handel in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
24.04.26
|EQS-PVR: Stabilus SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
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23.04.26
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|Donnerstagshandel in Frankfurt: So steht der SDAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
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|Schwacher Handel in Frankfurt: So steht der SDAX mittags (finanzen.ch)
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23.04.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
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22.04.26
|EQS-News: Stabilus SE: Invitation to a web conference on Q2 FY2026 results on May 4, 2026 (EQS Group)
Analysen zu Stabilus SE
|24.04.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|26.01.26
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|24.04.26
|Stabilus Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.04.26
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|JP Morgan Chase & Co.
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|27.01.26
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Aktien in diesem Artikel
|Stabilus SE
|15.63
|-3.47%
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