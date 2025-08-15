|Kurse + Charts + Realtime
Springer Nature Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Springer Nature nach Halbjahreszahlen und einer angehobenen Jahresprognose von 28 auf 30 Euro erhöht. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Der Wissenschaftsverlag habe solide abgeschnitten, schrieb Lisa Yang in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Wachstumstrends im Bereich Forschung seien ermutigend. Bei den Zeitschriften rechnet die Expertin mit einer anhaltend starken Dynamik, sei es bei Open-Access-Produkten, bei per Abo vertriebenen Veröffentlichungen oder bei Hybrid-Produkten, die auch Abonnementinhalte enthalten./la/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Springer Nature Buy
|
Unternehmen:
Springer Nature
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
30.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21.70 €
|
Abst. Kursziel*:
38.25%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.63%
|
Analyst Name::
Lisa Yang
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Springer Nature
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: SDAX fällt am Freitagmittag zurück (finanzen.ch)
|
10:41
|EQS-DD: Springer Nature AG & Co. KGaA: Rachel Jacobs, Verkauf (EQS Group)
|
10:41
|EQS-DD: Springer Nature AG & Co. KGaA: Rachel Jacobs, sell (EQS Group)
|
13.08.25